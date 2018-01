NBA: Phoenix Suns perde, mas segue líder O Phoenix Suns, que vinha de duas vitórias consecutivas, perdeu na noite de domingo para o Seattle Supersonics, por 152 a 149, numa partida que teve duas prorrogações. Apesar do resultado negativo, o time do ala-armador brasileiro Leandrinho continua na liderança da Divisão Pacífico da NBA. As duas equipes totalizaram 301 pontos, a maior pontuação desde os 303 assinalados em 11 de abril de 1995, na partida em que o Dallas Mavericks venceu o Houston Rockets por 156 a 147. Leandrinho jogou 22 minutos e marcou 16 pontos - encestou 6 dos 14 arremessos que fez, incluindo 4 de três pontos -, teve dois rebotes e fez uma assistência. Outros resultados: Minnesota Timberwolves 84 x 86 Philadelphia Sixers San Antonio Spurs 85 x 89 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 105 x 92 Golden State Warriors Washington Wizards 82 x 93 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 99 x 97 Houston Rockets Miami Heat 119 x 99 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 89 x 95 Dallas Mavericks