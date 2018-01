NBA: Phoenix Suns vence e lidera O ala Shawn Marion anotou 23 pontos e pegou 18 rebotes e o armador Joe Johnson fez 19 pontos, foram os destaques da vitória de ontem do Phoenix Suns sobre o Houston Rockets por 91 a 78, no ginásio do adversário. Foi o quinto triunfo consecutivo do Suns, que lidera a atual temporada da NBA. Faltando nove partidas para o fim da temporada regular, o Suns agora concentra seus esforços para manter a vantagem de jogar os playoffs em sua quadra. O pivô chinês Yao Ming foi o melhor jogador do Rockets, com 19 pontos e 12 rebotes. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Washington Wizards 76, Indiana Pacers 79; Boston Celtics 93, Filadélfia Sixers 97; Cleveland Cavaliers 100, Dallas Mavericks 80; Milwaukee Bucks 106, New York Knicks 102; Sacramento Kings 100, Minnesota Timberwolves 112; Toronto Raptors 103, Detroit Pistons 113; Atlanta Hawks 91, Los Angeles Clippers 111; Golden State Warriors 101, Seattle SuperSonics 92; Memphis Grizzlies 102, Los Angeles Lakers 82.