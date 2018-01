NBA: Phoenix vence o Memphis Com excelentes atuações de Shawn Marion, que anotou 26 pontos e pegou 13 rebotes, e Steven Hunter, com 16 pontos, o Phoenix Suns derrotou na noite de ontem o Memphis Grizzlies, por 114 a 103, em mais uma partida da série de playoffs da temporada 2004-2005 da NBA. Quentin Richardson, com 22 pontos, e Joe Johnson, com 16, também se destacaram.