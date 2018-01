NBA: Pistons bate Heat e empata série O ala-armador Richard Hamilton destacou-se no ataque e, junto com uma grande atuação do sistema defensivo, foi fundamental para a vitória do Detroit Pistons, por 91 a 66 sobre o Miami Heat na noite deste sábado, empatanado em 3 a 3 a série final da Conferência Leste da NBA. O Heat jogou sem o armador Dwyane Wade, que teve uma média de trinta pontos nos primeiros quatro jogos, por conta de uma lesão muscular. Wade tinha intenção de jogar, mas a dor não lhe deixou participar e o jogador teve que se contentar em assistir a partida do banco de reservas. Sem Wade, o Heat não foi capaz de superar a defesa tenaz do Pistons, que limitou a equipe de Miami a menos de 80 pontos pela terceira vez nesta temporada. Na primeira metade da partida, o Heat acertou apenas quatorze arremessos e teve doze bolas roubadas pela defesa adversária. O pivô Shaquille O´Neal tentou responder com sua melhor produção ofensiva, mas um jogador sozinho não era páreo para o grande jogo de equipe do Pistons. Shaq terminou com 24 pontos e treze rebotes, mas também teve seis perdas de bola, número igual ao total da equipe de Detroit. A vitória do Detroit, atuais campeões da liga, forçou uma sétima e decisiva partida, que acontecerá em Miami na próxima segunda-feira. O vencedor enfrentará o San Antonio Spurs na grande final da temporada 2004/05 da NBA.