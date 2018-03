NBA: Pistons derrotam os Blazers As equipes do Detroit Pistons e do Portland TrailBlazers promoveram um troca-troca de jogadores em fevereiro. Em sua primeira volta à Portland, na noite desta sexta-feira, o ex-astro local Rasheed Wallace não se fez de rogado e, com treze pontos, nove rebotes e três bloqueios, foi um dos destaques da vitória de seu novo time sobre antigo, por 83 a 68. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 105 x 114 Sacramento Kings Miami Heat 104 x 98 Milwaukee Bucks