NBA: Pistons e Raptors vencem Com 40 pontos assinalados por Richard Hamilton, a melhor pontuação dele na atual temporada da NBA, os Pistons de Detroit venceram por 106 a 98 os Knicks de Nova York. Melhor equipe do torneio até agora, o Detroit lidera a Divisão Central com 857 pontos. Em Atlanta, o Toronto Raptors levou a melhor no confronto entre as equipes com pior desempenho na temporada da NBA. O time do pivô brasileiro Rafael Araújo derrotou o Atlanta Hawks por 102 a 101. Rafael jogou durante 11 minutos, anotou dois pontos e pegou um rebote. Outros resultados: Milwaukee 105, Washington 102; Chicago 106, Boston 102; Memphis 91, Orlando 69; New Orleans 88, Philadelphia 86; Phoenix 102, Denver 97; Miami 98, Sacramento 87; Indiana 98, Portland 78; Seattle 115, Cleveland 108; Minnesota 113, L.A. Lakers 108; Golden State 107, Charlotte 100.