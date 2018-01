NBA: Pistons humilham Lakers Com uma forte defesa e com Tayshaun Prince e Rashed Wallace se destacando no ataque, o Detroit Pistons não encontraram dificuldades para derrotar, ontem à noite, o Los Angeles Lakers, por 103 a 82. Os Pistons tiveram inteiro controle da partida e no terceiro quarto tinham uma vantagem de 27 pontos. Wallace fez 23 pontos e 15 rebotes, enquanto Prince fez 25 pontos. Em Orlando, o armador Steve Francis e o novato Dwight Howard se destacaram na vitória do Orlando Magic sobre o Atlanta Hawks, por 101 a 96. Completando a rodada da NBA, o Seattle Supersonics derrotou o Sacramento Kings por 115 a 107.