NBA: Pistons triunfa em jogo dos extremos Chauncey Billups, com 23 pontos, e Richard Hamilton, com 21, foram os principais jogadores na vitória, na noite de quarta-feira, do Detroit Pistons sobre o Atlanta Hawks, fora de casa, por 117 a 89. Resultado mais do que esperado, já que estiveram frente a frente as equipes com a melhor e a pior performance na atual temporada da NBA. Foi a quinta vitória da equipe de Detroit, que soma 31 resultados positivos até agora no torneio e apenas 5 derrotas. Já o time de Atlanta venceu 10 e perdeu 27 jogos que disputou. Os outros resultados da rodada foram: Philadelphia Sixers 90 x 101 New Jersey Nets, Orlando Magic 106 x 98 Washington Wizards, Indiana Pacers 98 x 92 Charlotte Bobcats, Boston Celtics 103 x 96 Minnesota Timberwolves, New Orleans Hornets 87 x 79 Memphis Grizzlies, Chicago Bulls 106 x 104 New York Knicks (após uma prorrogação), Houston Rockets 76 x 103 Dallas Mavericks, San Antonio Spurs 95 x 92 Milwaukee Bucks, Denver Nuggets 90 x 89 Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers 96 x 94 Toronto Raptors e Los Angeles Clippers 102 x 112 Phoenix Suns.