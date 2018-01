NBA: Pistons vence 6ª partida consecutiva Com 26 pontos de Richard Hamilton e 23 de Rasheed Wallace, o Detroit Pistons venceu na noite de quinta-feira, por 105 a 79, o New York Knicks, no Madison Square Garden, em Nova York. Foi a sexta vitória consecutiva da melhor equipe, até o momento, da temporada 2005-2006 da NBA. No outro jogo da rodada, Mike Bibby fez 40 pontos na vitória do Sacramento Kings sobre o Los Angeles Lakers por 118 a 109, na prorrogação. O ala/armador Kobe Bryant, do time da Califórnia, marcou 51 pontos.