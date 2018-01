NBA: Pistons vencem duelo com Spurs No primeiro encontro da temporada 2005-2005 da NBA entre dois fortes candidatos ao título, o Detroit Pistons derrotou, ontem, o atual campeão, o San Antonio Spurs, por 85 a 70, com destaque para Chauncey Billups, que fez 20 pontos para os Pistons. O Detroit, com 13 vitórias em suas últimas 14 partidos, é o melhor time da liga até agora, com 22 resultados positivos e apenas três derrotas. Já os Spurs (21-7) amargaram a terceira derrota em cinco partidas. No outro jogo de ontem, o Miami Heat venceu o L.A.Lakers por 97 a 92.