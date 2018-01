NBA: Playoffs colocam frente a frente escolas distintas Disputas acirradas entre times com vocações totalmente opostas - ofensiva e defensiva - são freqüentes nos playoffs da NBA, principalmente a partir da temporada 1979/80. Naquela ocasião, dois fatos acentuaram e modificaram para sempre as diferenças nos padrões de jogo: a implantação da cesta de três pontos pela liga e as ascensões meteóricas dos gênios antagônicos Magic Johnson (Los Angeles Lakers) e Larry Bird (Boston Celtics). Magic chegou aos Lakers e encontrou o maior pontuador da história da NBA, Kareem Abdul-Jabbar, além de outros excelentes jogadores, como Norm Nixon e Jamaal Wilkes. Em pouco tempo, assumiu o papel de líder de uma impiedosa linha de ataque, que se tornaria irresistível com a vinda dos calouros James Worthy e Byron Scott. A cidade de Los Angeles passou a testemunhar o chamado ?showtime? - um jeito leve, rápido e até irresponsável de se jogar basquete. O estilo, com algumas variações, passou a pautar muitas equipes que alcançaram o sucesso na Conferência Oeste. Por sua vez, Larry Bird - tão gênio quanto o armador do Lakers - era um ala pesado, mas de precisão milimétrica e estilo clássico. Caiu como uma luva no já estabelecido Boston Celtics, em que acabara de chegar. Junto com Cedric Maxwell, Nate Archibald e, posteriormente, Kevin McHale, Robert Parish e Dennis Johnson, consolidou as bases de uma escola que primava pela cadência, marcação, aplicação tática e precisão. A ?marca? da costa Leste. Não por acaso, Lakers e Celtics, capitaneados por Magic e Bird, protagonizaram a maior rivalidade da NBA na década de 80, com jogos eletrizantes. O Los Angeles Lakers e seu ?showtime? conquistou os títulos das temporadas de 79/80, 81/82, 84/85, 86/87 e 87/88. Já o eficiente Celtics os de 80/81, 83/84 e 85/86. Além disso, deixaram como ?herança?, outros interessantes duelos e discípulos. Os Playoffs 2006/2007, que começam neste sábado, provam esta continuidade. Dallas Mavericks, pelo Oeste, e Detroit Pistons, pelo leste, são as duas equipes de melhor campanha na temporada regular - e primam, respectivamente, pelo ataque e pela defesa. Liderados pelo ala alemão Dirk Novitzki, os Mavericks ostentam a melhor marca da NBA este ano, com 67 vitórias e apenas 15 derrotas. Além disso, cravaram o novo recorde de 17 vitórias consecutivas, a sétima maior da história da liga. Números que motivam a equipe a tentar conquistar pela primeira vez o título da NBA, apostando na constante movimentação e leveza de seu jogo. Já o Detroit Pistons, três vezes campeão da NBA, terminou a fase classificatória com 53 vitórias e 29 derrotas. Atua coletivamente e privilegia força e compactação em quadra. O entrosamento é tanto que o time conseguiu se manter no topo mesmo após perder seu principal jogador de defesa, o pivô Ben Wallace, que se transferiu para o Chicago Bulls. Tira-teima Se confirmarem o favoritismo, Mavericks e Pistons farão ainda uma final com ares de tira-teima. Afinal, desde 1979/80, salvo raras exceções, foram 14 títulos para as habitualmente velozes equipes do Oeste e outros 13 para as normalmente pragmáticas franquias do Leste. A atual vantagem mínima do Oeste se deve aos resultados a partir de 1999, que incluem três títulos do Lakers - a ?dinastia? Kobe/Shaq - e três do San Antonio Spurs, certamente o campeão que menos se identificou com o padrão ofensivo predominante da conferência. Já o Leste se manteve no páreo graças às seis conquistas do Chicago Bulls, que na década de 90 contou com a genialidade de Michael Jordan. Aliás, apesar de todo seu talento, Jordan imprimia ao time vermelho um ritmo que lembrava - e muito - a precisão e objetividade do Celtics, de Larry Bird. Neste ano teremos mais um capítulo na guerra das duas conferências pelo título da NBA. Velocidade ou cadência? Plasticidade ou objetividade? Quem sairá campeão? Pelo oeste: Dallas Mavericks, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Utah Jazz, Houston Rockets, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.Pelo leste: Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Miami Heat, Chicago Bulls, New Jersey Nets, Washington Wizards e Orlando Magic.