NBA: playoffs começam neste sábado com quatro partidas Depois da maratona de 82 jogos realizados na temporada regular, desde outubro, as 16 melhores equipes da NBA começam neste sábado a disputa dos playoffs. E nas séries decisivas, quatro jogadores brasileiros estão na luta pelo título do campeonato 2006/07 da liga norte-americana de basquete. O brasileiro com maiores chances de chegar ao título é Leandrinho. Afinal, ele joga no Phoenix Suns, que teve a segunda melhor campanha da temporada regular - atrás apenas do Dallas Mavericks. Mas seu primeiro adversário será o Los Angeles Lakers, do cestinha Kobe Bryant, valendo vaga nas semifinais da Conferência Oeste. Outro que aparece com boas chances é Anderson Varejão. Seu time, o Cleveland Cavaliers, cresceu bastante no final da temporada e terminou em segundo lugar na Conferência Leste - atrás do Detroit Pistons. Além disso, conta com o astro LeBron James. E seu primeiro rival nos playoffs é o Washington Wizards. O Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, também pode surpreender, principalmente se os seus dois cestinhas, Allen Iverson e Carmelo Anthony, acertarem a mão. Mas a equipe terá um rival complicado logo na primeira rodada dos playoffs: o poderoso San Antonio Spurs, do trio Tim Duncan, Tony Parker e Ginóbili. O quarto brasileiro nos playoffs é Rafael "Baby" Araújo, que tem uma participação bem mais modesta em relação aos outros representantes do País na NBA. Ele pouco joga no Utah Jazz, um azarão que não deve ir longe na disputa pelo título: nesta rodada irá encarar o Houston Rockets. Apesar da boa participação brasileira, dois times surgem como favoritos para fazer a final da temporada. O Dallas Mavericks teve a melhor campanha da liga e liderou a Conferência Oeste, enquanto o Detroit Pistons foi o primeiro colocado na Conferência Leste. Comandada pelo alemão Dirk Nowitzki, o Dallas Mavericks deve passar fácil pela primeira rodada dos playoffs, pois enfrenta o Golden State Warriors, justamente a última equipe a se classificar - só conseguiu a vaga no jogo final. Já o Detroit Pistons segue com a base que foi campeã em 2003/04 e também não deve ter problemas diante do Orlando Magic. Apesar disso, o atual campeão Miami Heat também pode ser visto como sério candidato ao título, pois manteve a base do ano passado, com Shaquille O´Neal e Dwyane Wade. Mas seu primeiro confronto será contra o difícil Chicago Bulls. Nos playoffs, os confrontos acontecem dentro das conferências até o campeão de cada se enfrentar na grande final da NBA. As séries são sempre em melhor-de-sete jogos, com a equipe de melhor campanha fazendo uma partida a mais em casa. Nesta primeira rodada, serão quatro duelos no sábado e outros quatro no domingo. Confira o calendário da primeira rodada dos playoffs: Sábado Chicago Bulls x Miami Heat Detroit Pistons x Orlando Magic Toronto Raptors x New Jersey Nets Houston Rockets x Utah Jazz Domingo Cleveland Cavaliers x Washington Wizards Dallas Mavericks x Golden State Warriors Phoenix Suns x Los Angeles Lakers San Antonio Spurs x Denver Nuggets