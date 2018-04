NBA proíbe uso de redes sociais durante jogos

Preocupada com o crescimento das redes sociais, a NBA divulgou, nesta quarta-feira, as regras para as franquias e atletas aproveitarem as ferramentas sem exacerbação, como acontecera na temporada 2008/09, quando vários atletas postaram comentários no Twitter durante seus respectivos jogos.

Agora, redes sociais como Twitter, Facebook e outras mídias sociais só poderão ser acessadas pelos atletas até 45 minutos antes de qualquer jogo, seja por qualquer jogador, técnico ou membro da comissão técnica.

Além disso, os jogadores e técnicos devem primeiro atender à imprensa após o término do jogo e, aí sim, postar os comentários que bem desejar nas redes sociais disponíveis.

A NBA também permitiu que as franquias definam seus próprios métodos para explorar tais redes sociais, principalmente em treinamentos e eventos da equipe, como programas comunitários.

Jogadores como Shaquille O'Neal, Dwight Howard e Kobe Bryant postaram comentários no Twitter em alguns jogos da temporada passada.