NBA pune atletas por direção perigosa

A NBA anunciou, nesta sexta-feira, a suspensão dos atletas J.R. Smith, do Denver Nuggets, e Jason Richardson, do Phoenix Suns, por incidentes fora das quadras.

Smith, companheiro de Nenê nos Nuggets, foi suspenso por sete jogos por ter sido autuado por direção perigosa no estado de Nova Jersey. Já Richardson, que joga com Leandrinho, nos Suns, perderá os dois primeiros jogos da próxima temporada por ter sido pego dirigindo bêbado.

De acordo com o escritório geral da NBA, as duas penas não envolvem penas financeiras e são irrevogáveis. Antes, Rashard Lewis, do Orlando Magic, foi suspenso por 10 jogos por ter utilizado suplemento alimentar proibido.