NBA: Raptors colecionam desacertos Parece que nada dá certo para a equipe canadense do Toronto Raptors na hora de definir as partidas que disputa na atual temporada da NBA. A última frustração aconteceu na noite de ontem: a derrota para o Dallas Mavericks por 93 a 91. Faltando 1m42 para terminar a partida, os Raptors venciam por 89 a 83. Mas aí começou a brilhar a estrela do alemão Dirk Nowitzki, do Dallas, que fez oito pontos seguidos, incluindo dois lances de três pontos. A cesta decisiva foi feita pelo armador Jason Terry nos últimos segundos do jogo. Foi a quinta derrota consecutiva dos Raptors e a 12ª na temporada. Já os Mavericks, com dez vitórias e três resultados negativos dividem a liderança da Divisão Sudoeste da NBA com o San Antonio Spurs. Outros resultados - Orlando 87, Boston 83; Miami 107, New York 94; New Jersey 101, Denver 92; Golden State 99, New Orleans 83.