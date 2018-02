NBA: Rasheed Wallace liquida a partida para o Detroit Pistons No começo do último quarto, quando o Detroit Pistons estava na frente do Indiana Pacers por 70 a 64, Rasheed Wallace, do Pistons, acertou quatro arremessos em 97 segundos, sendo três triplos, e liquidou a partida, que terminou com o marcador de 88 a 83. Foi o primeiro triunfo do Detroit frente ao Indiana, jogando em casa, desde 4 de abril de 2004. Os outros resultados da rodada desta quinta-feira da NBA foram: Dallas Mavericks 97 x 87 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 106 x 85 Sacramento Kings