NBA: Rockets batem Mavs em Dallas Surpresa no duelo das equipes texanas na noite deste sábado, pela rodada de abertura dos playoffs da NBA. Com uma bela atuação do pivô Tracy McGrady, que marcou 34 pontos, o Houston Rockets venceu o Dallas Mavericks por 98 a 86, na casa do adversário. As duas próximas partidas acontecerão em Houston. Eis os outros resultados da noite: Detroit Pistons 106 x 85 Philadelphia 76ers Boston Celtics 102 x 82 Indiana Pacers Seattle SuperSonics 87 x 82 Sacramento Kings