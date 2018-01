NBA: Sacramento Kings vence e fica mais perto dos playoffs O armador Mike Bibby marcou 23 pontos e ajudou o Sacramento Kings a dar mais um passo rumo à classificação para os playoffs com a vitória por 100 a 82 sobre o Denver Nuggets, fora de casa. O ala Kenny Thomas ajudou, com 18 pontos. O Sacramento tem 42 vitórias e 38 derrotas e só precisa de mas uma vitória para se classificar. O Utah, que tem 40 vitórias e 39 derrotas, tem de vencer os tês jogos que lhe restam e torcer contra o time da Califórnia. O ala-armador Ruben Patterson, com 20 pontos, foi o cestinha do Denver. O ala Carmelo Anthony não passou de 15. O Denver já está classificado para os playoffs da Conferência Oeste. Outros resultados da rodada deste sábado: Golden State 81 x 86 Portland Charlotte 92 x 91 Indiana Houston 81 x 93 Vancouver Orlando 102 x 97 Philadelphia Milwalkee 114 x 120 Atlanta