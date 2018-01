NBA: Sacramento sonha com Nenê Hilário O ala/pivô Nenê Hilário pode trocar de equipe para a próxima temporada da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. De acordo com o jornal Rocky Mountain News, de Denver, o brasileiro está sendo sondado pelo Sacramento Kings, que pensa numa troca com o Nuggets. Nenê iria para o time da capital da Califórnia e o armador Cuttino Mobley, ex-Houston Rockets e Orlando Magic, desembarcaria no Colorado. No entanto, o diretor de operações do Denver, Kiki Vandeweghe, já afirmou que não haverá nenhuma negociação com Nenê. ?Eu não estou procurando uma troca com o Nenê. Gosto muito dele. Eu o vejo como um dos nossos melhores jogadores?, disse o dirigente. Nenê, que está de férias no Brasil, receberá cerca de 3 milhões de dólares no seu último ano de contrato com o Denver. Caso não renove até o começo da próxima temporada, previsto para o início de novembro, o ala/pivô se tornará ?free agent? no meio do ano que vem, ou seja, terá passe livre para assinar com qualquer equipe.