NBA: San Antonio derrota New Orleans por 103 a 77 Uma das melhores equipes da temporada, o San Antonio Spurs não teve problemas para derrotar na noite desta quinta-feira o New Orleans Hornets, fora de casa, por 103 a 77. Com este resultado, a equipe somou a sua 18ª vitória na temporada e manteve a liderança da Divisão Sudoeste. O destaque do jogo foi o armador argentino Manu Ginobili, totalmente recuperado de uma lesão nas costas. Ele foi o cestinha do San Antonio, com 24 pontos. O maior pontuador do Hornets foi o armador Rasual Butler, com 17. Em outro jogo, o ala Sean May anotou 32 pontos e levou o Charlotte Bobcats à vitória sobre o Orlando Magic, por 99 a 89. Mesmo com a derrota, o Orlando permanece na liderança da Divisão Sudoeste, agora com 15 vitórias e 10 derrotas. O Charlotte é o lanterna do grupo. No último duelo do dia, o armador Baron Davis fez uma cesta de três pontos a 1,2 segundo do fim e deu ao Golden State Warriors a vitória sobre o Houston Rockets, por 109 a 107. Esse foi o 12.º triunfo do time na temporada, em 23 jogos disputados.