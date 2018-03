NBA: San Antonio sai na frente Com uma excelente atuação do "trio do terror" - o ala-pivô Tim Duncan, o francês Tony Parker e o argentino ´Manu´ Ginóbili - o San Antonio Spurs venceu ontem o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, por 121 a 114, no primeiro jogo da série melhor de sete da decisão da Conferência Oeste da NBA. A próxima partida desta série será amanhã também em Phoenix. Hoje, o Miami Heat enfrenta o Detroit Pistons pela final da Conferência Leste.