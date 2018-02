NBA: San Antonio Spurs garante vaga nos playoffs O ala Tim Duncan comandou mais uma vitória do San Antonio Spurs, que garantiu sua vaga para os palyoffs da NBA, unindo-se assim ao Dallas Mavericks, que mantém a melhor campanha da liga com a quarta vitória consecutiva, e o Phoenix Suns, que folgou na rodada. Duncan marcou 27 pontos para o Spurs, que venceu por 90 a 72 o Indiana Pacers. O time vinha de duas derrotas seguidas. E os texanos terão um jogo complicado nesta sexta-feira, contra o líder da Conferência Leste, o Detroit Pistons. Duncan acredita que o duelo será uma prévia da final. O Mavericks mantém a grande fase. Liderado pelo ala alemão Dirk Nowitzki, com 23 pontos, derrotou por 98 a 90 o Cleveland Cavaliers. Foi a segunda vitória do time de Dallas sobre o de Cleveland este mês. A campanha do Mavericks (56-11) é a melhor da liga. Pelo time de Cleveland, o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão jogou 21 minutos e foi muito mal ofensivamente. Errou seus três arremessos de quadra e dois lances livres. Porém, pegou seis rebotes. O Washington Wizards teve o armador Gilbert Arenas como seu grande líder. Ele marcou 42 pontos na vitória por 108 a 106 sobre o Seattle Supersonics. A equipe da capital norte-americana se mantém como líder da Divisão Sudeste, à frente do Miami Heat, que continua na briga pelo primeiro lugar e venceu por 91 a 83 o Atlanta Hawks. O armador Jason Williams somou 21 pontos e oito assistências para o time de Miami, que venceu 10 dos últimos 11 jogos. Já o Toronto Raptors voltou ao caminho da vitória, vencendo por 92 a 85 o Orlando Magic e mantendo a liderança na Divisão Atlântico. O ala Chris Bosh, com 34 pontos, foi o líder do Raptors (37-31). Outros resultados da NBA: Boston Celtics 84 x 92 Charlotte Bobcats Milwaukee Bucks 103 x 104 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 95 x 89 Sacramento Kings