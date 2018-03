NBA: Santo Antonio está nas finais Com um cesta do ala-pivô Tim Duncan, aproveitando uma passe do argentino Manu Ginóbili, o San Antonio Spurs venceu ontem a noite o Seattle SuperSonics, 98 a 96, e fechou a série melhor de sete: 4 a 2. Na final da Conferência Oeste o San Antonio Spurs vai enfrentar o vencedor da série Phoenix Suns (3), Dallas Mavericks (2).