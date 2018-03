NBA: Seattle perto da classificação Com grande atuação de Ray Allen, que fez 45 pontos, o Seattle SuperSonics venceu na noite de ontem por 115 a 102 o Sacramento Kings, na quarta partida da série melhor de sete. O Seattle tem três vitórias e uma derrota e poderá decidir em casa a série, no jogo que será disputado amanhã. O Sacramento ficou com a difícil missão de vencer três jogos seguidos para não ser desclassificado.