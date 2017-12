NBA: Seattle vence LA Clippers no Japão Rashard Lewis teve uma atuação monstruosa, digna de Godzilla, nesta noite de Halloween em Saitama, no Japão. No segundo jogo disputado entre a equipe do Seattle SuperSonics e o Los Angeles Clippers em terras nipônicas, na semana de abertura da temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA), o jogador do Seattle marcou 50 pontos, um recorde pessoal, e ajudou seu time a bater os Clippers por 124 a 105. Os Sonics venceram os dois jogos entre as duas equipes na terra do Sol Nascente. Depois de marcar 25 pontos na primeira partida, no meio da semana, Lewis se tornou o primeiro Sonic a fazer 50 pontos em um só jogo desde que Dale Ellis marcou 53 nos idos de 1989. Além destes dois, apenas Fred Brown e Spencer Haywood fizeram tantos pontos na história da franquia. Lewis marcou quinze pontos no primeiro quarto da partida, onze no segundo, doze no terceiro e mais doze no quarto e último quarto. No final da partida, o jogador falou aos fãs presentes à Saitama Super Arena em japonês, dizendo ?Muito obrigado, Saitama. Os torcedores japoneses são os melhores. Até logo?. Confira os demais resultados da noite: Toronto Raptors 82 x 79 Washington Wizards Miami Heat 81 x 93 Detroit Pistons Indiana Pacers 79 x 93 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 84 x 61 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 91 x 93 Boston Celtics Chicago Bulls 100 x 94 Atlanta Hawks Sacramento Kings 100 x 89 Philadelphia 76ers