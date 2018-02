NBA: Shaq festeja, e Yao Ming amarga derrota no seu retorno Os pivôs Shaquille O´Neal e Yao Ming, por motivos opostos, foram os personagens da rodada da NBA, na qual o San Antonio Spurs chegou a nove vitórias consecutivas. Após quatro meses de competição, o atual campeão da liga, o Miami Heat, ficou com saldo positivo na sua campanha (30-29). O´Neal recebeu o melhor presente que poderia desejar no seu 35.º aniversário, com a vitória por 88 a 81 sobre o Atlanta Hawks. O veterano Eddie Jones teve a sua melhor atuação da temporada e anotou 21 pontos. Shaq marcou 14, pegou nove rebotes, deu duas assistências, roubou uma bola e deu um toco. O Heat está em sexto lugar na Conferência Leste superando o Indiana Pacers. Já o pivô chinês Yao Ming voltou à formação titular do Houston Rockets, após 32 jogos de ausência. Porém, não pôde evitar que o ala LeBron James levasse o Cleveland Cavaliers à vitória por 91 a 85. Ming não jogava desde 23 de dezembro. Ele somou 16 pontos, 11 rebotes, dois tocos e duas assistências. James superou a barreira dos 30 pontos pelo quarto jogo consecutivo, com 32. O Cavaliers (35-25) conseguiu a segunda vitória consecutiva. O ala-armador argentino Manu Ginóbili, com 16 pontos, liderou o ataque equilibrado e a grande defesa do Spurs (42-18), que venceu por 88 a 74 o Los Angeles Clippers. Foi a sua nona vitória consecutiva dos texanos. A zebra da rodada foi a vitória por 111 a 93 do Golden State Warriors (27-35) sobre o Detroit Pistons (37-21), após uma seqüência de seis derrotas. O ala-armador Jason Richardson foi o líder do Warriors, com 29 pontos, sua melhor marca da temporada. O Pistons ainda é líder da Divisão Central, mas com apenas três jogos de vantagem sobre o Cleveland Cavaliers. Outros resultados da rodada da NBA: Orlando Magic 99 x 81 Milwaukee Bucks Utah Jazz 120 x 95 Charlotte Bobcats