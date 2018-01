NBA: Shawn Marion vira jogo para o Suns Jogando na quadra do adversário e depois de estar perdendo por uma diferença de oito pontos no último quarto, o Phoenix Suns se recuperou e derrotou, na rodada desta quarta-feira da NBA, o Washington Wizards por 104 a 99. Shawn Marion fez 28 pontos para o Suns, sendo nove no período final. Steve Nash também se destacou no Phoenix, anotando 19 pontos e dando 16 assistências. Outros resultados - Orlando Magic 105 x 95 New York Knicks; Toronto Raptors 108 x 102 Atlanta Hawks; Charlotte Bobcats 93 x 80 Chicago Bulls; New Orleans Hornets 92 x 90 Houston Rockets; Minnesota Timberwolves 106 x 93 Seattle SuperSonics; Portland Trail Blazers 95 x 91 Philadelphia Sixers; Golden State Warriors 111 x 109 Boston Celtics; e Los Angeles Lakers 99 x 100 Memphis Grizzlies.