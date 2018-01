NBA: Sixers luta por vaga nos playoffs O base Allen Iverson fez 48 pontos na vitória ontem do Filadélfia Sixers sobre o Charlotte Bobcats, por 106 a 103. Foi a 58ª vez que Iverson fez mais de 40 pontos numa mesma partida em sua carreira como profissional da NBA. Com a vitória, o Sixers continua na luta por uma vaga nos playoffs. Outros resultados: Boston Celtics 103 Milwaukee Bucks 97; Toronto Raptors 74 Memphis Grizzlies 104; Orlando Magic 101 Chicago Bulls 102; Indiana Pacers 98 Cleveland Cavaliers 77; Detroit Pistons 105 Washington Wizards 93; New Orleans Hornets 83 Denver Nuggets 94; San Antonio Spurs 91 Los Angeles Clippers 82; Minnesota Timberwolves 111 Utah Jazz 86; Portland Trail Blazers 102 Golden State Warriors 104.