NBA: Sixers vence e segue na briga por última vaga O ala-armador Allen Iverson, com 26 pontos e 15 assistências, foi o destaque na noite de segunda-feira na vitória do Philadelphia Sixers por 105 a 97 sobre o Washington Wizards. Junto com Iverson, se destacaram na equipe da Filadélfia Kyle Korvers e Steven Hunter, que marcaram 20 pontos cada um. Com o resultado, o Sixers, que tem 36 vitórias e 41 derrotas, registrou a segunda vitória consecutiva e está no oitavo lugar da Conferência Leste, logo à frente do Chicago Bulls. As duas equipes lutam pela última vaga dessa conferência nos playoffs. Outros resultados Indiana 101 x 82 New York Orlando 105 x 88 Atlanta Cleveland 103 x 101 New Orleans Utah 85 x 83 Houston Denver 110 x 98 Portland Dallas 75 x 73 L. A. Clippers