NBA: Spreewell multado em US$ 25 mil O ala Latrell Spreewell, estrela do Minnesota Timberwolves, terá de pagar a multa mais alta da temporada 2003/2004 da NBA. O jogador vai desembolsar US$ 25 mil por causa das ofensas que dirigiu a James Dolan, presidente do New York Knicks, seu ex-clube, no confronto entre as equipes, terça-feira à noite, no Madison Square Garden. Na vitória do Minnesota por 98 a 92, Spreewell marcou 31 pontos e, sempre que podia, se dirigia a Dolan e o ofendia.