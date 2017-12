NBA: Spurs batem Lakers e ampliam vantagem O San Antonio Spurs derrotou em casa o Los Angeles Lakers, por 95 a 85, na noite desta quarta-feira. Foi a segunda partida entre os dois times pela semifinal da liga de basquete norte-americana. O Spurs já haviam derrotado o Lakers no primeiro jogo da série e agora aumentou a vantagem para 2-0 no melhor-de-sete. O cestinha do jogo foi Shaquille O?Neal, que mesmo marcando 32 pontos (15 rebotes e uma assistências), não conseguiu impedir a derrota do Lakers. No Spurs, o destaque foi Tony Parker, que marcou 30 (cinco assistências e dois rebotes). A próxima partida entre Lakers e Spurs está marcada para domingo, em Los Angeles.