NBA: Spurs e Heat saem na frente Jogando em casa, o San Antonio Spurs saiu na frente na série da Conferência Oeste com uma fácil vitória sobre o Seattle Supersonics por 103 a 81. Os destaques foram Tony Parker, com 29 pontos, e Tim Duncan, com 22. O segundo jogo da série será disputado terça-feira, também em San Antonio. Em Miami, Dwayne Wade anotou 20 pontos e Shaquille O´Neal, 19, na vitória do Miami Heat sobre o Washington Wizards por 105 a 86, na primeira semifinal da Conferência Leste. O segundo encontro desta série melhor de sete será amanhã, em Miami.