NBA: Spurs e Heat vencem 2ª da série Com 28 pontos do argentino Manu Ginóbili, 25 de Tim Duncan e 22 do francês Tony Parker, o San Antonio Spurs venceu ontem à noite o Seattle Supersonics por 108 a 91 e agora está com 2 a 0 na série melhor de sete partidas que ambas as equipes estão disputando pela Conferência Oeste da NBA. A terceira partida será disputada quinta-feira, em Seattle. Em Miami, com 31 pontos e 15 assistências de Dwayne Wade, o Miami Heat derrotou o Washington Wizards por 108 a 102 e fez 2 a 0 na série semifinal da Conferência Leste. O terceiro jogo será amanhã em Washington.