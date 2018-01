NBA: Spurs retomam boa fase O San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, se recuperou de duas derrotas seguidas ao vencer, na noite de ontem, o New York Knicks por 109 a 96, com destaque para Michael Finley, que anotou 19 pontos. Os Knicks, por sua vez, amargaram sua sétima derrota consecutiva na atual temporada. Os Spurs seguem na liderança da Divisão Sudoeste, com 20 vitórias e 6 derrotas. Outros resultados - New Jersey 96, Orlando 85; Indiana 97, L.A. Clippers 75; Philadelphia 111, Golden State 100; Boston 101, Utah 89; Memphis 89, Portland 79; Minnesota 88, New Orleans 69; Toronto 94, Houston 81; Washington 116, Denver 110.