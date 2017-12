NBA: Spurs segue como favorito O San Antonio Spurs chega como favorito em mais uma temporada da NBA, que começa nesta terça-feira. Entre os 30 times, a equipe comandada pelo técnico Gregg Popovich brigará pelo tetracampeonato da Liga Norte-Americana de Basquete apoiada em Tim Duncan, Emmanuel Ginóbili e Tony Parker. O Denver Nuggets, de Nenê, e o Phoenix Suns, de Leandrinho e Lucas Tischer, também são considerados times que podem surpreender. A estréia do Spurs será eletrizante também para os brasileiros: o time faz a primeira partida nesta terça, em casa, contra o Denver Nuggets. Um dos melhores técnicos da NBA, Popovich contará com outros reforços no San Antonio. Um deles é o ala/pivô Fabricio Oberto ? ao lado de Ginóbili, foi um dos pilares da Argentina na conquista do ouro dos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Também vieram para o Spurs os experientes Michael Finley e o armador Nick Van Exel. Na mesma Conferência Oeste, especialistas apontam equipes como Houston Rockets, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns como principais forças na briga pelo título. O Suns fez uma boa campanha no ano passado, alcançando a maior marca de vitórias entre as equipes da NBA: 62. O maior problema do grupo de Phoenix ? que terá dois brasileiros (Leandrinho e o estreante Lucas Tischer) ? é que um de seus principais jogadores, o armador Amare Stoudemire, ainda está contundido. A estréia nesta terça, em casa, será contra o Dallas Mavericks. A incógnita é o Los Angeles Lakers. O time terá a volta do técnico Phil Jackson, que na última temporada ficou longe das quadras. O treinador, dono de seis títulos com o Chicago Bulls e mais três com o Lakers, volta a trabalhar com Kobe Bryant, com quem se desentendeu na temporada 2003/2004. Os dois concordam: a reaproximação será gradativa ? e começando do zero. Denver, de Nenê, vem com tudo - Para os torcedores brasileiros, a expectativa também é boa. O Denver Nuggets, de Nenê Hilário, encerrou a pré-temporada com a melhor campanha entre todas as equipes: sete vitórias e uma derrota. No último jogo, contra o Utah Jazz, o pivô brasileiro anotou oito pontos em 24 minutos em quadra. Na Conferência Leste, Shaquille O?Neal já fez questão de dizer que seu time, o Miami Heat, vem com força para disputar o título. ?Os torcedores dizem que este ano temos de chegar às finais, mas não me conformo só com isso. Quero conseguir tudo?, diz o gigante de 2,16 m, que acabou se transferindo para o Heat no ano passado, após os desentendimentos no Lakers. Outros jogos desta terça: Philadelphia Sixers x Milwaukee Bucks e New Orleans Hornets x Sacramento Kings.