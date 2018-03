NBA: Spurs vence 7.º jogo e vai à final do Oeste contra Lakers

O San Antonio Spurs venceu o New Orleans Hornets por 91 a 82, na noite de segunda-feira, e conquistou a última vaga nas finais de conferência da NBA. Com o resultado, obtido na casa do adversário, o atual campeão fez 4 a 3 na série melhor-de-sete e decidirá o título do Oeste com o Los Angeles Lakers. No Leste, Boston Celtics e Detroit Pistons duelam. A vitória do San Antonio foi a primeira da equipe fora de casa na série contra o Hornets. Os adversários, que venceram as três primeiras partidas em seu ginásio com relativa facilidade, ressentiram-se da falta de experiência, que não faltou à equipe texana. O cestinha da partida foi o ala Manu Ginóbili, com 26 pontos. O argentino foi a principal opção ofensiva do time, com 19 arremessos de quadra - acertou seis, sendo quatro da linha de três pontos - e 11 lances livres cobrados, com dez convertidos. O armador Tony Parker contribuiu com 17 pontos e Tim Duncan, apesar de uma noite ruim nos arremessos, marcou 16 pontos e pegou 14 rebotes, acrescentando mais um double-double à sua carreira. Pelo Hornets, o destaque mais uma vez foi a parceria entre o armador Chris Paul e o ala David West. Paul marcou 18 pontos, deu 14 assistências e roubou cinco bolas, enquanto o companheiro marcou 20 e pegou nove rebotes. Na defesa, Tyson Chandler pegou 15 rebotes e acrescentou 13 pontos. Atuação que não evitou o fim do sonho do Hornets, que fez neste ano a melhor campanha de sua história na liga profissional norte-americana de basquete. O primeiro jogo entre Spurs e Lakers acontece na quarta-feira, em Los Angeles. Nesta terça, Celtics e Pistons começam a decidir a Conferência Leste, em Boston.