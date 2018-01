NBA: Spurs vencem os Mavericks Tony Parker fez 30 pontos na vitória, quinta-feira à noite, do San Antonio Spurs sobre o Dallas Mavericks por apenas dois pontos de diferença: 92 a 90. Com este resultado, os Spurs mantiveram a liderança da Conferência Oeste da NBA. O argentino Manu Ginobili, um dos principais jogadores do time, não jogou porque se recupera de uma lesão no pé direito. Em Salt Lake City, os Lakers de Los Angeles derrotaram o Utah Jazz por 105 a 101.