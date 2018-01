NBA: Suns, de Leandro, vence outra Amare Stoudemire acertou 15 dos seus 16 tiros livres e fez um total de 27 pontos na vitória de ontem à noite do Phoenix Suns sobre o New Orleans Hornets, por 99 a 85. O brasileiro Leandrinho Barbosa, do Suns, jogou 20 minutos, fez nove pontos, pegou um rebote e deu duas assistências. Outros resultados: Boston 105, Filadélfia 98; Toronto 105, New York 93; San Antonio 95, Portland 89; L.A. Clippers 94, Utah 85.