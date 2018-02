NBA: Suns perde e Jazz retoma o caminho da vitória O Phoenix Suns, do armador Leandrinho, enfrentou uma das equipes mais fracas da NBA e saiu com uma surpreendente derrota, o que o impediu de fazer história na liga de basquete americana. O ala Andre Iguodala fez 24 pontos, e o Philadelphia 76ers surpreendeu o líder Suns ao vencer por 99 a 94. A derrota foi a primeira da equipe de Phoenix fora de casa frente a uma equipe da Conferência Leste. O Phoenix Suns venceu as primeiras 14 partidas como time local contra equipes da Conferência Leste e, com esta derrota, deixou escapar a possibilidade de se tornar a primeira equipe a varrer as equipes da conferência oposta em seus jogos como visitante. Apesar da derrota, o Suns ficou com marca de 14 vitórias e uma derrota em partidas como visitante contra equipes da Conferência, no melhor registro na história da NBA. Ironicamente, a melhor marca anterior era de 11 vitórias e uma derrota conseguida pelo próprio Philadelphia 76ers na temporada 1982/83. O Phoenix Suns quebrou sua seqüência de cinco vitórias seguidas, ficando com a marca de 44 vitórias e 14 derrotas, mas ainda assim segue liderando a Divisão do Pacífico. Já o Sixers jogou uma de suas melhores partidas e esteve perfeito nos lances livres, com aproveitamento de 18 acertos em 18 tentativas, e tornou-se a terceira equipe da NBA na temporada a alcançar esse número de lançamentos sem erros. As duas equipes anteriores foram o Dallas Mavericks, que acertou 24 acertos em 24 tentativas em 14 de novembro, e o Washington Wizards, com a marca de 18 em 18 em 11 de fevereiro. Para o Philadelphia, foi a melhor partida em arremessos na quadra desde que alcançou a marca de 19 lançamentos convertidos em 19, na vitória diante do Orlando Magic em 14 de abril de 2002. Diferente do Phoenix, o Utah Jazz, com um melhor jogo de equipe liderado pelos alas Matt Harpring e Carlos Boozer, venceu por 104 a 88 o Memphis Grizzlies, com o ala-pivô Pau Gasol alcançando um ´double-double´ de 28 pontos e 13 rebotes. Harpring marcou 25 pontos e Boozer 24 na partida que marcou a volta ao caminho da vitória do ataque do Jazz (38 vitórias e 19 derrotas), e firmou a equipe como líder da Divisão Noroeste e quarto colocado da Conferência Oeste. Na Divisão Sudeste, o Orlando Magic caiu para o terceiro lugar, ao perder para o Denver Nuggets, do ala-pivô Nenê, por 101 a 111. O armador Allen Iverson marcou 34 pontos para liderar o Nuggets, que conseguiu duas vitórias consecutivas e estão na vice-liderança da Divisão Noroeste. O brasileiro foi muito bem: com 12 pontos em 36 minutos em quadra. Ele converteu 5 de 9 arremessos de quadra e 2 de 4 lances livres, pegou oito rebotes e deu quatro assistências, seu recorde de passes para cestas na temporada. Outros resultados da rodada da NBA: Washington Wizards 83 x 92 Miami Heat Boston Celtics 102 x 94 New York Knicks New Orleans Hornets 107 x 100 Atlanta Hawks Chicago Bulls 113 x 83 Golden State Warriors Houston Rockets 90 x 106 Toronto Raptors Sacramento Kings 135 x 120 Charlotte Bobcats Los Angeles Clippers 96 x 91 Seattle Supersonics