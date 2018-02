NBA: Suns vencem duelo com Spurs O Phoenix Suns soube aproveitar as ausências dos atacantes Tim Duncan e Man Ginóbili e, com uma boa atuação do pivô Amare Stoudemire, venceram ontem à noite o San Antonio Spurs, por 107 a 101, no duelo das melhores equipes da Conferência Oeste da NBA. O base reserva brasileiro Leandrinho Barbosa fez 15 pontos. Os Suns não ganhavam dos Spurs desde a fase final do campeonato de 2003. Outros resultados: Boston Celtics 95, Atlanta Hawks 91; Toronto Raptors 106, Orlando Magic 96; Detroit Pistons 92, Golden State Warriors 88; New Orleans Hornets 85, New Jersey Nets 86; Portland Trail Blazers 84, Chicago Bulls 97.