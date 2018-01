NBA: Suns vencem; House se vinga A vitória na noite de ontem do Phoenix Suns sobre o Charlotte Bobcats, por 110 a 100, teve um sabor de revanche para Eddie House, que fez 12 de seus 26 pontos no período final. House encestou neste período lances triplos que, praticamente, definiram a derrota dos Bobcats, time que o despediu na temporada passada. Foi uma partida eletrizante que esteve igual no marcador por 19 vezes. Outros resultados - Miami 128, Washington 113; Toronto 99, Indiana 97; Orlando 107, Minnesota 87; New Jersey 99, Atlanta 91; Milwaukee 113, New York 108; Golden State 111, Dallas 109; Sacramento 116, Boston 112; Memphis 93, Portland 90.