NBA suspende árbitro que chamou jogador para a briga O comissário da NBA, David Stern, suspendeu por tempo indeterminado o veterano e renomado juiz Joey Crawford pela conduta indevida na derrota do San Antonio Spurs para o Dallas Mavericks por 91 a 86, no último domingo. Na ocasião, o árbitro expulsou o pivô Tim Duncan, dos Spurs, ao marcar duas faltas técnicas e ainda chamou o atleta para a briga. Segundo Duncan, que é muito respeitado dentro e fora das quadras por causa da sua conduta exemplar na liga norte-americana de basquete, Crawford "tem um problema pessoal contra ele" e o provocou durante todo o confronto. "Ele me olhou e disse: ´você quer brigar´. Se ele quer brigar, podemos fazer isso, mesmo eu não tendo nenhum problema contra ele. Podemos nos enfrentar, se é isso que ele deseja", comentou o pivô de 2,11 m de altura. Já o árbitro declarou que puniu o jogador porque foi insultado. "Duncan pode pensar que não fez nada, essa é a sua opinião. Mas ele se dirigiu a mim com um insulto e tenho que considerar isso", argumentou Crawford, que aplicou a segunda punição depois que o atleta, que estava no banco de reservas, rir de uma irregularidade marcada contra os Spurs. O astro dos Spurs também poderá receber uma multa dos dirigentes da NBA. Com a suspensão, Crawford não apitará nenhuma partida dos playoffs. Ele irá se reunir com Stern nos próximos dias para definir o seu futuro na liga. "As ações de Crawford não foram de acordo com as regras de comportamento e profissionalismo que esperamos de um árbitro da NBA", divulgou o comissário da NBA, por meio de um comunicado. "Especialmente de um juiz que já protagonizou cenas semelhantes", acrescentou Stern, lembrando a final da Conferência Oeste de 2003, quando o técnico do Mavericks, Don Nelson, e o seu assistente Del Harris foram expulsos após quatro faltas técnicas em apenas 10 minutos de jogo. Na mesma nota divulgada à imprensa, David Stern reconhece as qualidades de Crawford e o considera um dos melhores juízes da NBA. O árbitro está na NBA há 30 anos e já comandou 252 jogos da fase final, incluindo 36 partidas finais de conferência e de disputas pelo título da liga. Após garantir a terceira posição na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs irá enfrentar o Denver Nuggets (sexto colocado), do pivô brasileiro Nenê, na primeira fase dos playoffs.