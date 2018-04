NBA suspende Gilbert Arenas até o fim da temporada

Stern, que se reuniu com Arenas nesta quarta, substituiu a pena indefinida, divulgada inicialmente, pela suspensão até o fim da temporada. O comissário também anunciou que o atleta ficará sem receber salário neste período. O jogador do Washington é um dos mais bem pagos da liga norte americana de basquete.

Crittenton, que conversou com Stern na terça, também ficará sem pagamento. A decisão desta quarta-feira encerra as especulações de que os dois jogadores seriam banidos da NBA.

Depois de punição do comissário da NBA, Arenas terá que enfrentar o tribunal dos Estados Unidos por porte ilegal de armas. Ele se declarou culpado no dia 15 de janeiro e deverá conhecer sua sentença somente no dia 26 de março.

Arenas e Crittenton sacaram suas armas no vestiário do Washington Wizards após um desentendimento no final de um jogo. Crittenton já foi julgado e condenado a prestar um ano de serviços comunitários.