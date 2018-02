NBA: técnico Pat Riley pede licença do Miami Heat O veterano técnico Pat Riley anunciou nesta quarta-feira que obteve licença por tempo indeterminado do Miami Heat para tratar de dores nas costas e joelhos. Seu substituto será o assistente Ron Rothstein. Este não é o primeiro retiro do veterano treinador, de 61 anos. Em dezembro de 2005, Riley voltou às quadras depois de um período de ausência, provocada também por dores nas costas, para levar o Miami ao título da NBA. No entanto, o estado de saúde do treinador piorou nas últimas semanas, prejudicando, inclusive, sua permanência no banco de reservas durante os jogos. Riley dirigia o Miami pela 12ª temporada na NBA. Até esta quarta-feira, a campanha da equipe na atual edição era de 13 vitórias e 17 derrotas. Shaquille O´Neal, a maior estrela do Heat, se recupera de lesão no joelho e deve voltar aos treinos ainda nesta semana.