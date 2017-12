NBA tem duelo de brasileiros nesta noite O primeiro duelo entre os brasileiros pode ser nesta quarta-feira: o Phoenix Suns, de Leandrinho, enfrenta o New Orleans Hornets, de Alex Garcia, em New Orleans. A rodada ainda terá outro jogo com brasileiros: Denver Nuggets, de Nenê Hilário (machucado, é dúvida), e Toronto Raptors, de Rafael "Baby" Araújo, que jogam em Denver. Confira os demais jogos desta quarta-feira: Washington Wizards x Boston Celtics Orlando Magic x Utah Jazz Indiana Pacers x Atlanta Hawks New Jersey Nets x Seattle Supersonics Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks x Miami Heat Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers Golden State Warriors x Chicago Bulls