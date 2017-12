NBA: temporada da internacionalização Quando San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers entrarem em quadra, nesta terça-feira, para a abertura oficial da temporada 2002/2003 da NBA, terá início uma nova era no basquete profissional americano: a da internacionalização. Segundo o diretor-geral da América Latina, Arturo Nuñez, a Liga terá um número recorde de estrangeiros - 69 jogadores, de 35 países -, o que corresponde a 20% dos atletas que estarão em quadra pelos 29 times. Entre eles, o brasileiro Maybyner Nenê Hilário, do Denver Nuggets. Leia mais no Estadão