NBA terá amanhã o 1º duelo brasileiro Denver Nuggets e Phoenix Suns, nesta quinta-feira, em Denver, pela pré-temporada da NBA, terão o primeiro duelo entre brasileiros em jogos oficiais na história da liga norte-americana de basquete. Nenê inicia sua segunda temporada pelo Denver e será titular como ala-pivô, jogando ao lado do veterano pivô Marcus Camby, que passou todo o último campeonato se recuperando de uma operação no joelho. Leandrinho foi escolhido no draft pelo time de Phoenix e está na reserva. Na estréia dos Suns na pré-temporada, terça-feira, Leandrinho jogou 21 minutos e fez cinco pontos na derrota por 101 a 79 para o New Jersey Nets.