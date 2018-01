NBA terá mais um brasileiro: Alex A NBA ganhou mais um brasileiro. Depois do sucesso da primeira temporada do pivô Nenê no Denver Nuggets, o armador Leandrinho foi escolhido no último draft pelo Phoenix Suns. E agora é a vez do ala Alex, de 23 anos, que vai assinar contrato com o San Antonio Spurs, o atual campeão da liga norte-americana de basquete. Alex está desde domingo nos Estados Unidos, fazendo testes no San Antonio. Na noite de quinta-feira, ele ligou para o técnico Lula, da sua equipe COC/Ribeirão, e comunicou que nos próximos dias deve assinar contrato de 2 anos com os Spurs. O jogador só espera agora a liberação do dono do COC. Chaim Saher, para assinar o contrato com a equipe da NBA, onde jogará ao lado de estrelas da NBA como o pivô Tim Duncan, além do argentino Ginóbili. "O Alex está ansioso e querendo resolver logo o seu contrato", revelou Lula, que trabalhou com o ala tanto em Ribeirão quanto na seleção brasileira. Foi na seleção, inclusive, que ele conseguiu chamar a atenção da NBA. Durante a disputa do Pré-Olímpico de Porto Rico, em agosto, o Brasil não conseguiu a vaga para Atenas, mas Alex teve boa atuação e se destacou. "O COC tem que se orgulhar de ter feito, nas categorias de base, em cerca de quatro anos, um jogador que foi para a NBA", disse Lula. "Tem o lado bom para o Alex, por estar no time campeão da NBA, e o lado difícil, pois terá uma concorrência maior para jogar", explicou o treinador. "Apesar de não poder ter tanto tempo de quadra como o Nenê, que atua num time não tão poderoso, ele tem que aproveitar a experiência de defender os Spurs."