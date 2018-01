NBA terá uma nova equipe em Charlotte A direção da NBA aprovou nesta sexta-feira a criação de uma nova equipe para disputar a liga norte-americana de basquete já a partir da próxima temporada, em 2004/2005. O 30º time do campeonato será em Charlotte, cidade que perdeu seu representante em 2002 (Hornets) para New Orleans. A aprovação foi unânime entre os donos das 29 equipes da liga. A nova franquia de Charlotte será montada por Robert Johnson, milionário das telecomunicações e que se tornará o primeiro afro-americano a ser proprietário de um time na história do esporte profissional dos Estados Unidos. Robert Johnson pagou US$ 300 milhões para poder montar sua equipe na NBA - a organização também será responsável pelo Charlotte Sting, da WNBA. Na primeira temporada, o novo time jogará no antigo ginásio do Hornets. Mas já no campeonato de 2005/06 ocupará um novo ginásio, que será construído ao preço de US$ 260 milhões.