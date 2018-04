NBA terá Warriors x Cavaliers na rodada de Natal da próxima temporada

A NBA divulgou nesta quinta-feira uma pequena parte já definida do calendário para a próxima temporada. Entre os confrontos confirmados, a liga revelou os cinco jogos que serão disputados na tradicional rodada de Natal, que costuma ter em quadra as equipes que mais atraem a atenção dos fãs. E como não poderia deixar de ser, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers se enfrentarão novamente no dia 25 de dezembro, em Oakland.

As equipes que fizeram as últimas três finais da liga - foram duas vitórias para o Warriors e uma do Cavaliers - irão se encontrar também pela terceira vez consecutiva na rodada de Natal. Em 2015, o time de Oakland derrotou o rival de Cleveland, que deu o troco no ano seguinte.

Se este é o jogo mais esperado da rodada de Natal da temporada 2017/2018, a NBA terá outras importantes partidas no dia 25 de dezembro. Naquela que talvez seja a principal rivalidade da Conferência Leste dos últimos tempos, e que coloca frente a frente os principais candidatos a acabar com a hegemonia do Cavaliers, Boston Celtics e Washington Wizards se enfrentarão em Massachusetts.

Duas das principais potências do Oeste, e que tão bem se reforçaram para a próxima temporada, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets jogarão em Oklahoma City. O time da casa chega embalado pela contratação de Paul George para atuar ao lado do MVP (Jogador Mais Valioso) da última temporada, Russell Westbrook. Já o Rockets trouxe o armador Chris Paul para fazer dupla com James Harden.

Nas outras duas partidas do dia, uma mistura de franquias tradicionais e que estão em baixa com times jovens e promissores. No Leste, o combalido New York Knicks receberá o Philadelphia 76ers das promessas Joel Embiid, Ben Simmons e Markelle Fultz. Já no Oeste, o Los Angeles Lakers, que busca o ressurgimento após a chegada de Lonzo Ball, joga em casa com o Minnesota Timberwolves, dos jovens Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins e que se reforçou com Jimmy Butler.

A NBA também divulgou as partidas que serão televisionadas nacionalmente nos Estados Unidos na primeira semana do calendário 2017/2018. E no dia de abertura da temporada, em 17 de outubro, a liga colocará frente a frente dois dos principais concorrentes ao título da Conferência Oeste - Warriors e Rockets - e do Leste - Cavaliers e Celtics.